Testowanie automatyczne - Najpopularniejsze aplikacje - Tajwan

Testlio to globalna firma zajmująca się testowaniem oprogramowania, posiadająca sprawdzone rozwiązania w zakresie testów manualnych, automatyzacji testów i testowania oprogramowania fuzyjnego. Nasze unikalne podejście do testowania łączy ludzi i maszyny, aby pomóc cyfrowym innowatorom w dostarczaniu wysokiej jakości produktów na dużą skalę. W dowolnej lokalizacji. Na dowolnym urządzeniu. W dowolnym języku. Za pomocą dowolnej metody płatności. Do naszych klientów należą wiodące światowe firmy, takie jak Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair i inne. Najbardziej innowacyjne i najszybciej rozwijające się firmy na świecie również współpracują z Testlio przy testowaniu oprogramowania, w tym Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market i wielu innych. Od rozwiązywania złożonych wyzwań po zapewnianie wyjątkowych wyników, nasze rozwiązania wzmocnione sztuczną inteligencją oferują elastyczność, innowacyjność i sprawdzoną jakość niezbędną do osiągnięcia sukcesu: Automatyzacja testów: Jeśli potrzebujesz wydajnych, niezawodnych i szerokiego zasięgu testów automatycznych, Testlio jest Twoim partnerem. Dzięki rozproszonej sieci urządzeń rzeczywistych, wyrafinowanemu modelowi zarządzania, platformie umożliwiającej transfer i opartej na standardach oraz globalnemu zespołowi inżynierów ds. jakości, Testlio zapewnia najbardziej elastyczne dostępne obecnie rozwiązanie do automatyzacji testów. Nasze główne techniki automatyzacji testów to automatyczne tworzenie testów i zarządzanie automatyzacją testów. Testowanie ręczne: Jeśli Twoja aplikacja cyfrowa, wydarzenie transmitowane strumieniowo, zlokalizowane doświadczenie i/lub system płatności muszą działać bezbłędnie, Testlio jest Twoim wyborem. Dzięki zasięgowi obejmującemu ponad 1200 urządzeń, ponad 400 metod płatności, ponad 150 krajów i ponad 100 języków, Testlio jest najbardziej sprawdzonym rozwiązaniem spełniającym najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bramek jakości. Nasze główne techniki testowania ręcznego to testy eksploracyjne, testy skryptowe, testy dymne i weryfikacja problemów. Fuesd Software Testing: Gdy Twoja strategia wydawania oprogramowania wymaga połączenia testów automatycznych i ręcznych, Testlio jest wyjątkowo przygotowane, aby to zapewnić. Wykorzystując podejście oparte na sygnałach, które umożliwia integrację AI i DevOps oraz zapewnia dopasowanie prac testowych do odpowiedniej kombinacji ludzi i maszyn, Fused Software Testing okazuje się najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem na rynku. Pomaganie liderom kontroli jakości w pokonywaniu wyzwań związanych z jakością, wydajnością i terminowością wydań. Więcej informacji można znaleźć na stronie: testlio.com