Testowanie automatyczne - Najpopularniejsze aplikacje - Timor Wschodni

QA Touch to zaawansowane narzędzie do zarządzania testami dla zespołów QA na całym świecie. Wierzymy w ułatwianie Twojej pracy i zapewnianie wszystkiego, czego potrzebujesz na jednej platformie. Dzięki naszemu kompleksowemu narzędziu do zarządzania przypadkami testowymi przyspieszenie testów i projektów będzie dziecinnie proste. QA Touch oferuje naturalny i intuicyjny sposób wykonania. Wiemy, że dostosowywanie się do nowych procesów jest denerwujące, dlatego stworzyliśmy narzędzie, które dostosowuje się do Twoich systemów i sposobu pracy. Przydzielanie i śledzenie problemów to wbudowana funkcja, która umożliwia opublikowanie problemu podczas uruchamiania przypadku testowego, eliminując potrzebę przenoszenia między programami. Kopiowanie i przenoszenie przypadków testowych z jednego projektu do drugiego lub między modułami w projekcie nigdy nie było łatwiejsze. Narzędzie zostało stworzone, aby pomóc wyrównać szanse i zaoferować firmom środki do prawdziwego konkurowania z gigantami w swojej branży, bez wypalania dziury w kieszeni. Dzięki QA Touch możesz cieszyć się: 1. Pojedynczym, wspólnym repozytorium dla wszystkich zasobów testowych. 2. Funkcje korporacyjne obejmują produktywność projektu i dzienniki audytu umożliwiające śledzenie postępu pracy i projektu. 3. Łatwe zarządzanie problemami dzięki płynnej dwukierunkowej integracji z JIRA 4. Tablice Microsoft Azure, dzięki którym zarządzanie projektami będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. 5. Sprawiliśmy, że zarządzanie testami stało się proste dzięki naszym intuicyjnym funkcjom, takim jak możliwość przypięcia projektu, aktualizacje statusu, pomoc, dzienniki i raporty bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego. 6. Jednym z punktów jest integracja z Jenkinem w celu wykonania wszystkich działań CI/CD. 7. Wygodna integracja reportera QA Touch-Cypress w celu synchronizacji wyników testów automatyzacji cypress.io z QA Touch. 8. Łatwy w użyciu Reporter do kompleksowego, bezpłatnego narzędzia do automatyzacji typu open source Test Cafe. 9. Wykorzystaj tablice dotykowe kontroli jakości, aby sprawne zarządzanie projektami było łatwiejsze. Tablice Organizuj, dostosowuj, wizualizuj i śledź ścieżki swojej pracy. QA Touch oferuje niedrogie rozwiązanie testowe z prostymi możliwościami tworzenia przypadków testowych, łączenia zestawów testów, przeprowadzania testów, integracji narzędzi innych firm i generowania bezbłędnych raportów z testów, wymagań, wbudowanego śledzenia błędów, map myśli, tablic, wydajności a ludzie mogą zarządzać swoimi operacjami testowymi z jednego interfejsu (panelu). Użytkownikom spodoba się szeroka gama dostępnych, przyjaznych dla użytkownika funkcji, od mapowania i opracowywania przypadków testowych po śledzenie działań zespołu. QA Touch promuje doskonałość w dostarczaniu wysokiej jakości projektów.