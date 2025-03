Oprogramowanie do automatycznego wybierania numeru - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

ClickPoint

clickpointsoftware.com

Oprogramowanie ClickPoint LeadManager to internetowe rozwiązanie do angażowania sprzedaży i zarządzania potencjalnymi klientami, które pomaga sprzedawcom kontaktować się z większą liczbą potencjalnych klientów i zamykać je w krótszym czasie. Sprzedawcy przekraczają swój limit, zachęcając o 40–60% więcej potencjalnych klientów do rozmowy przez telefon i rozmowę. ClickPoint współpracuje z klientami z sektora MŚP i przedsiębiorstwami w wielu branżach B2C i ma głębokie doświadczenie we wdrażaniu najlepszych praktyk sprzedażowych w celu poprawy ROI z procesu monitorowania potencjalnych klientów. Klienci zazwyczaj osiągają dodatni zwrot z inwestycji w ciągu 30–60 dni, będąc pierwszymi, którzy docierają do każdego potencjalnego klienta; dzięki automatycznemu ustalaniu priorytetów potencjalnych klientów i zasięgowi marketingu wielodotykowego konwersja większej liczby potencjalnych klientów nigdy nie była łatwiejsza. Główne cechy • Inteligentne wybieranie numerów i ustalanie priorytetów potencjalnych klientów • Skrypty sprzedażowe i sprzedaż z przewodnikiem • Śledzenie połączeń przychodzących i IVR • Przechwytywanie potencjalnych klientów i integracja źródeł potencjalnych klientów • Zautomatyzowana obsługa SMS-ów i e-maili • Tablice wyników w czasie rzeczywistym, pulpity nawigacyjne połączeń, pulpity nawigacyjne wydajności Korzyści • Dedykowany sukces klienta i specjalista ds. wdrożeń przypisany do Twojego konta • Zwiększ szybkość kontaktu, dotrzyj do potencjalnych klientów w ciągu kilku sekund • Zasięg marketingu wielokanałowego, w tym SMS-y, e-maile i połączenia telefoniczne • Skonfiguruj rozwiązanie dla wielu kanałów sprzedaży • Możliwości przedsiębiorstwa z zasobami programistycznymi dla najlepszych w swojej klasie integracji