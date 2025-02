Oprogramowanie do automatycznego wybierania numeru - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

Squaretalk

Wzmocnij swoją firmę i utoruj drogę do zoptymalizowanej komunikacji dzięki Squaretalk, globalnej interaktywnej platformie komunikacji biznesowej. Stworzenie inteligentnej, ujednoliconej platformy dla naszych klientów jest celem wszystkich członków naszego zespołu i chociaż Squaretalk zapewnia połączony ekosystem komunikacji biznesowej, możemy również zapewnić rozwiązania indywidualne. Axiom to nasza w pełni funkcjonalna centrala PBX w chmurze. Zintegrowany z niektórymi wiodącymi na świecie systemami CRM, Axiom zapewnia centrom komunikacyjnym narzędzia potrzebne do świadczenia spersonalizowanej obsługi klientów na całym świecie. Wybieraj połączenia jednym kliknięciem i zarządzaj ruchem telefonicznym bezpośrednio z poziomu CRM. Przeglądaj dane rozmówcy i historię zakupów podczas każdej rozmowy, nagrywaj wszystkie rozmowy i łącz je ze swoim CRM. Axiom zapewnia także administratorom rozbudowane funkcje umożliwiające monitorowanie połączeń i agentów w czasie rzeczywistym, szeptanie porad agentom lub przejmowanie połączeń, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dialer predykcyjny Matrix obsługuje nieograniczoną liczbę agentów już za 25 $ za użytkownika. Wyposażony w niestandardowe interfejsy menedżera i agenta oraz pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym, Matrix może obsługiwać do 1000 kanałów jednocześnie. Matrix firmy Squaretalk jest zintegrowany ze wszystkimi narzędziami do generowania leadów, w tym ze stronami docelowymi, systemami CRM, witrynami stowarzyszonymi i listami. Matrix analizuje Twoje leady i kontakty oraz przygotowuje je do kontaktu, wykrywając aktywne numery telefonów i optymalizując je pod kątem stref czasowych. Dzięki wysoce konfigurowalnym kampaniom leady są wybierane w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom działań marketingowych. Zmiażdż swoje kampanie i skróć czas rozmów nawet o 400%! Nigdy nie widziałeś takiego dialera. Express to wielokanałowe rozwiązanie do przesyłania wiadomości, które zapewnia jeszcze więcej sposobów łączenia się z klientami i gwarantuje, że nasi klienci nigdy nie przegapią okazji do kontynuowania rozmowy, rozwiązania problemu lub zapewnienia terminowego wsparcia. Express umożliwia firmom i centrom kontaktowym łączenie się z klientami, gdziekolwiek się znajdują, za pośrednictwem dowolnego urządzenia i preferowanej platformy. Zaczynając od SMS-ów, wkrótce na platformie pojawią się WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram i WeChat. Ryś. Nie wymagająca kodu warstwa integracji działająca w czasie rzeczywistym, która umożliwi organizacjom płynne połączenie wszystkich platform i narzędzi komunikacji biznesowej. Nie wymagając specjalistycznej wiedzy ani czasu na rozwój, Lynx wspiera centra kontaktowe i BPO, czyniąc integrację i automatyzację złożonych systemów komunikacyjnych tak łatwym, jak korzystanie z aplikacji. Dzięki Lynx nasi klienci będą mogli elastycznie składać oferty na niemal każdy kontrakt, jaki chcą, ponieważ Lynx zapewnia bezpieczny dostęp do ponad 100 aplikacji biznesowych, przejrzysty transfer danych i optymalizację siły roboczej. To ogromna wygrana dla BPO.