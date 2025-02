Oprogramowanie do wizualizacji rzeczywistości rozszerzonej (AR). - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

CareAR

carear.com

Dzięki CareAR możesz szybciej rozwiązywać problemy, ograniczać liczbę wysyłek i poprawiać wyniki w zakresie zadowolenia klientów. Nasza platforma Service Experience Management (SXM) zapewnia zdalne wsparcie AR i samodzielne instrukcje dla klientów i zespołów zarządzających usługami, znacznie poprawiając doświadczenie klientów, pracowników i personelu terenowego. Korzyści: • Krótszy czas rozwiązania: Zyskaj natychmiastowy kontekst wizualny – poświęć czas na rozwiązywanie problemu zamiast na ocenę sytuacji • Wyższe współczynniki poprawek za pierwszym razem: uzyskaj wyższą rozdzielczość dzięki przybornikowi do adnotacji • Odbijaj kosztowne wysyłki: zwiększ rozdzielczość zdalną i zmniejsz liczbę niepotrzebnych przesyłek dzięki pomocy wizualnej i wskazówkom • Transfer wiedzy: Zmniejsz lukę w umiejętnościach i uczyń ekspertów bardziej dostępnymi dla młodszych pracowników terenowych lub wykonawców • Doświadczenie klienta: Zwiększ zadowolenie klientów i NPS dzięki niezrównanej jakości, usługom i możliwościom • Obniż swój ślad węglowy: wyeliminuj lub ogranicz liczbę przejazdów ciężarówek, aby rozwiązać problem, jednocześnie zmniejszając swój ślad węglowy i oszczędzając pieniądze • Doświadczenia związane z samodzielnym rozwiązywaniem problemów: zwiększ skuteczność samodzielnego rozwiązywania problemów dla klientów i pracowników dzięki wizualnemu kierunkowi AR krok po kroku na urządzeniu każdego użytkownika. CareAR Assist to doskonałe narzędzie dla zespołów zarządzających usługami, które chcą zapewnić szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, skrócić przestoje i znacznie zaoszczędzić na kosztach podróży i transportu. CareAR Instruct zapewnia szczegółowe instrukcje krok po kroku dla klientów i techników, umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie problemów, co prowadzi do poprawy wskaźnika napraw za pierwszym razem, zmniejszenia liczby wezwań do obsługi klienta i zwiększenia zgodności z procedurami. Kompilacja CareAR Experience umożliwia każdemu użytkownikowi biznesowemu tworzenie wciągających, cyfrowych instrukcji pracy opartych na technologii AR i AI za pośrednictwem interfejsu typu „wskaż i kliknij” niewymagającego kodu. Kluczowe funkcje • Współpraca wielostronna: współpracuj z dowolną liczbą członków zespołu w czasie rzeczywistym, aby zdalnie rozwiązywać problemy, korzystając z transmisji wideo na żywo w wysokiej rozdzielczości. • Narzędzia do adnotacji AR: Skorzystaj z wiodącego w branży zestawu narzędzi do adnotacji AR firmy CareAR, aby dodawać adnotacje do kanałów wideo na żywo i udostępnianych obrazów, zapewniając szczegółowe wskazówki wizualne umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów. • Instrukcje samodzielnego rozwiązywania problemów: dostarczaj bogatych, samodzielnych instrukcji krok po kroku, które poprowadzą klientów i techników przez procedury konfiguracji, rutynową konserwację, przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów i naprawy. • Kreator doświadczeń: szybko twórz doświadczenia zawierające kreator doświadczeń typu „wskaż i kliknij” niewymagający kodu. Korzystaj z treści 3D, filmów, obrazów i tekstu, aby uzyskać łatwe do wykonania instrukcje, które umożliwią klientom i technikom samoobsługę. • Zintegrowane wyszukiwanie: Popraw dostęp użytkowników do informacji, udostępniając funkcję wyszukiwania bezpośrednio w ramach samodzielnego rozwiązania. • Weryfikacja wizualna: Wykorzystuj wykrywanie obiektów i stanów oparte na sztucznej inteligencji z rozpoznawaniem obrazu, aby zapewnić zgodność proceduralną i zapewnić prawidłowe i bezpieczne wykonywanie zadań. • Natychmiastowe dzielenie się wiedzą: publikuj cyfrowe instrukcje pracy natychmiast i łatwo dostępne za pośrednictwem łącza, kodu QR lub aplikacji mobilnej CareAR. • Bogate analizy i pulpity nawigacyjne: Uzyskaj głębszy wgląd w to, jak zespoły rozwiązują problemy w terenie, korzystając ze szczegółowych pulpitów nawigacyjnych i analiz CareAR, dostępnych dla administratorów, menedżerów i liderów zespołów. • Ankiety: Użyj narzędzia do tworzenia ankiet CareAR, aby omówić kluczowe wskaźniki wydajności, które są ważne dla Twojej organizacji i zebrać uporządkowane informacje zwrotne od klientów i techników w celu szybkiej iteracji. • Prawdziwy zwrot z inwestycji: Wykorzystaj dane udostępnione przez CareAR, aby określić zwrot z inwestycji pod względem poprawy wydajności, zwiększonego odchylenia wysyłek, skrócenia czasu rozwiązywania problemów, ograniczenia liczby wizyt pojazdów ciężarowych/wizyt na miejscu oraz poprawy współczynnika napraw przy pierwszej próbie. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow jest kompatybilny z ServiceNow CSM, FSM i ITSM • Salesforce: CareAR dla Salesforce jest kompatybilny z CareAR w Salesforce Service Cloud i Field Service Management • API: Zintegruj CareAR z własną aplikacją do zarządzania obsługą klienta lub usługami terenowymi w prosty sposób za pośrednictwem internetowego interfejsu API