Oprogramowanie do wizualizacji rzeczywistości rozszerzonej (AR). - Najpopularniejsze aplikacje - Boliwia

Oprogramowanie do wizualizacji rzeczywistości rozszerzonej (AR) umożliwia firmom tworzenie wciągających doświadczeń dla konsumentów, umożliwiając im dynamiczną interakcję z produktami. Za pośrednictwem tych platform użytkownicy mogą przesyłać treści 3D, dostosowywać ich skalę, dostosowywać kolory i uwzględniać dodatkowe szczegóły, a wszystko to ma na celu zapewnienie użytkownikom optymalnych wrażeń. Podstawowym celem takich produktów jest zaoferowanie konsumentom możliwości wyobrażenia sobie produktów płynnie zintegrowanych z ich codziennym życiem, począwszy od odzieży i mebli po różne przedmioty osobiste i biznesowe. Rozwiązania do wizualizacji AR płynnie integrują się z zestawami SDK AR, umożliwiając programistom dostosowywanie rozwiązań AR do docelowej grupy demograficznej. Platformy te często są wyposażone w funkcje raportowania i analiz, umożliwiające organizacjom uzyskanie wglądu w interakcje konsumentów z ich ofertami. Należy zauważyć, że oprogramowanie do wizualizacji AR różni się od swojego odpowiednika VR, który służy inżynierom i projektantom pragnącym wizualizować dane w środowiskach wirtualnych.