Oprogramowanie SDK rzeczywistości rozszerzonej (AR). - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

CLDXR

cldxr.com

CLDXR to platforma do zarządzania zasobami w chmurze rozszerzonej rzeczywistości i samoobsługowego publikowania dla użytkowników B2B. Łączy różne technologie AR/VR, takie jak AR.js, Quick Look, 8th Wall dla WebAR, ale także ARKit/ARCore dla aplikacji na Androida i iOS i ułatwia dostęp poprzez ujednolicony interfejs sieciowy bez dodatkowych wysiłków programistycznych. Za pomocą tego samego interfejsu internetowego użytkownicy mogą zarządzać swoimi zasobami treści, tworzyć projekty i przypisywać członków zespołu do odpowiednich projektów. Zintegrowane jest również automatyczne generowanie kodów QR, zarządzanie linkami i rozbudowane statystyki. Chętnie dostarczamy naszą technologię wraz z konsultingiem jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw lub występujemy jako dostawca rozwiązań dla agencji kreatywnych i cyfrowych, które nie mogą lub nie chcą same zajmować się rozwojem IT, a mimo to chcą oferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania. CLDXR oferuje 3 plany cenowe – Przedsiębiorca, Mały Biznes i Przedsiębiorstwo