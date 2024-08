Oprogramowanie SDK rzeczywistości rozszerzonej (AR). - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Zestaw programistyczny do rzeczywistości rozszerzonej, powszechnie znany jako AR SDK, umożliwia programistom tworzenie elementów cyfrowych płynnie integrowanych ze światem rzeczywistym. Służy jako podstawowe narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się doświadczeniami AR. Wyposażone w takie funkcje, jak śledzenie obiektów 3D, rozpoznawanie obrazów, wizualne SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapowanie), wielośledzenie i inne, narzędzia te umożliwiają programistom ożywianie obrazów cyfrowych. Inżynierowie AR wykorzystują te pakiety SDK do tworzenia aplikacji mobilnych, różnorodnych platform CAD, wciągających spotkań marketingowych i nie tylko. Choć zazwyczaj są one dostosowane do konkretnych platform i sprzętu, niektóre zestawy AR SDK charakteryzują się wszechstronnością umożliwiającą obsługę wielu systemów, zwiększając możliwości adaptacji i wygodę.