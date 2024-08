Systemy zarządzania treścią wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (AR). - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Systemy zarządzania treścią rzeczywistości rozszerzonej (AR) służą jako platformy do przesyłania masowego surowego treści 3D, niezbędnego do tworzenia doświadczeń AR. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad treściami AR w tych systemach, wykorzystując funkcję „przeciągnij i upuść” w celu edycji według potrzeb. Takie narzędzia do edycji umożliwiają użytkownikom modyfikowanie treści, włączając elementy takie jak palety kolorów i różnorodne tekstury do ich kreacji 3D. Poza podstawową edycją, AR CMS może pełnić także funkcję zestawu AR Software Development Kit (SDK), zwiększając potencjał dostosowanych do potrzeb doświadczeń AR. Zazwyczaj treści te znajdują zastosowanie przy opracowywaniu szerokiego spektrum aplikacji AR na urządzenia mobilne, od wciągających gier po interaktywne platformy zakupowe. Co więcej, rozwiązania te obejmują zaawansowane funkcje raportowania i analiz, ułatwiając firmom zrozumienie wzorców zaangażowania odbiorców w ich treści. Kluczowe jest rozróżnienie między AR CMS a CMS VR, przy czym ten ostatni jest odrębną platformą skupiającą się na zarządzaniu, publikowaniu i dystrybucji treści rzeczywistości wirtualnej.