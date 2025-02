Dostawcy usług audytowych - Najpopularniejsze aplikacje - Tonga

Perkins & Co

Firma Perkins & Co została założona w 1986 roku jako alternatywa dla dużych krajowych firm księgowych, koncentrując się jednocześnie na potrzebach biznesowych ściśle powiązanych firm w regionie. Z biurami w Portland w stanie Oregon i Vancouver w stanie Waszyngton firma Perkins specjalizuje się w wielu branżach, w tym w produkcji, dystrybucji hurtowej, nieruchomościach, budownictwie, usługach profesjonalnych i kreatywnych, technologii, żywności i napojach, salonach samochodowych i organizacjach non-profit. Perkins jest dumnym posiadaczem 10-letniej nagrody ClearlyRated Best of Accounting™ za doskonałą obsługę klienta, 16-letniej nagrody „Najbardziej podziwianej firmy” według Portland Business Journal, firmy należącej w większości do kobiet i jednej z najbardziej zróżnicowanych firm księgowych w regionie. z tłumu. Zadzwoń do nas już dziś, aby dowiedzieć się więcej o różnicy w Perkins!