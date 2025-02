Oprogramowanie do edycji dźwięku - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

Speechify

Speechify to aplikacja do zamiany tekstu na mowę, która ułatwia światu dostęp do informacji. Ponad 20 milionów ludzi korzysta z naszego rozszerzenia Google Chrome, aplikacji internetowej, aplikacji na iOS i aplikacji na Androida. Naszą misją jest dbanie o to, aby czytanie nigdy nie było przeszkodą w nauce. Nasi niesamowici użytkownicy to studenci, profesjonaliści i miłośnicy produktywności. Wielu z nich ma trudności w nauce, takie jak dysleksja i ADHD, a wielu po prostu chce szybciej czytać i słuchać, będąc w drodze. Dzięki Speechify możesz zamienić dowolną książkę, dokument lub stronę internetową w dźwięk i słuchać go, gdy jesteś w samochodzie, robisz pranie, spacerujesz z psem, przygotowujesz obiad, ćwiczysz, skaczesz ze spadochronem – niezależnie od tego, czym się zajmujesz na co dzień! Speechify obsługuje także Medium, Star Tribune, The Direct i nie tylko. Z łatwością dodawaj funkcję zamiany tekstu na mowę do swojej witryny internetowej. Cliff Weitzman, nasz nieustraszony dyrektor generalny, założył firmę Speechify w 2017 roku w pokoju w akademiku na Uniwersytecie Brown, aby móc dzielić się z innymi niesamowitym oprogramowaniem do zamiany tekstu na mowę, nad którym pracował. Cliff ma dysleksję i był sfrustrowany ilością czasu i energii, jaką zajmowało mu czytanie. Zaawansowana technologia TTS całkowicie zmieniła zasady gry, pozwoliła mu zakończyć odczyty 3 razy szybciej niż zwykły czytelnik oraz lepiej zrozumieć i zachować informacje. W Speechify naszym celem jest, aby czytanie nigdy nie było dla nikogo przeszkodą w nauce. Nic nie powinno powstrzymywać Cię od szybkiego i skutecznego uczenia się informacji. W ciągu zaledwie kilku lat firma Speechify rozrosła się i zatrudnia ponad 100 członków zespołu na całym świecie. Jesteśmy dumni z niesamowitego zespołu, którego członkowie byli wcześniej liderami i starszymi inżynierami w takich firmach jak Snapchat, Apple, Spotify, Amazon i Uber. Wszyscy kochamy własność i traktujemy ją priorytetowo, zapewniając szybkie dostarczanie wartości, ucząc się jak najwięcej i sprawiając, że nasi użytkownicy czują się wzmocnieni.