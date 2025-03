Oprogramowanie do konferencji audio - Najpopularniejsze aplikacje

Voximplant

Voximplant to platforma komunikacyjna jako usługa, która umożliwia programistom dodawanie funkcji komunikacyjnych w czasie rzeczywistym (głos, wideo i wiadomości) do swoich aplikacji bez konieczności budowania jakiejkolwiek infrastruktury zaplecza. Architektura Voximplant jest zaprojektowana dla rozwiązań bezserwerowych: programiści przesyłają swój kod JavaScript do naszej chmury, a przesłany kod jest wykonywany automatycznie po nadejściu wywołania na platformie lub po wykonaniu polecenia HTTP API. Połączenie może nadejść na platformę z sieci telefonicznej, z urządzenia lub aplikacji SIP oraz z Voximplant Web lub Mobile SDK.