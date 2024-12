Oprogramowanie do konferencji audio - Najpopularniejsze aplikacje - Nowa Kaledonia

Stackfield

stackfield.com

Stackfield to kompleksowe narzędzie do współpracy z Niemiec, wyposażone we wszystkie funkcje potrzebne zespołom do współpracy: zarządzanie zadaniami i projektami, wideokonferencje, czat zespołowy, wspólna praca nad dokumentami i nie tylko. Stackfield jest nie tylko zgodny z DSGVO, ale spełnia najwyż...