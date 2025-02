Oprogramowanie do reagowania na publiczność - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo to narzędzie do angażowania odbiorców. Upraszcza sesje pytań i odpowiedzi, ankiety na żywo i spotkania, w tym spotkania wszystkich pracowników i spotkania w ratuszu. Jego funkcje, takie jak pytania i odpowiedzi na żywo, głosowanie, ocenianie i chmury słów, są intuicyjne i zwiększają uczestnictwo. Narzędzie zawiera także asystenta AI, dzięki któremu tworzenie ankiet i generowanie pomysłów nie wymaga żadnego wysiłku. Specjalnie w przypadku spotkań roboczych Feedbeo gwarantuje, że każdy może w nich uczestniczyć i wnosić swój wkład. To włączające podejście jest kluczem do gromadzenia cennych spostrzeżeń i podejmowania lepszych decyzji. Łatwość tworzenia ankiet online za pomocą Feedbeo pozwala prezenterom skoncentrować się na treści, zamiast nawigować po skomplikowanym oprogramowaniu. Jego przyjazny dla użytkownika projekt nie wymaga wcześniejszego szkolenia, umożliwia natychmiastowe i bezproblemowe użycie. Widok do zarządzania ankietami i widok do prezentowania ich odbiorcom działają jak magiczne łącze. Rozwiązuje to długotrwały problem integracji ankiet online z innym oprogramowaniem do prezentacji, eliminując potrzebę integracji.