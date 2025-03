StatSocial

statsocial.com

StatSocial to jedyny w branży wieloplatformowy dostawca analiz odbiorców w mediach społecznościowych, umożliwiający podejmowanie świadomych i opartych na danych decyzji marketingowych w globalnych agencjach i markach z listy Fortune 500. Platforma Silhouette™ firmy StatSocial zapewnia bogate, wielokanałowe dane dotyczące odbiorców w mediach społecznościowych, umożliwiając marketerom podejmowanie działań w stosunku do dowolnej grupy odbiorców na wiele sposobów: > Zrozumienie unikalnych zainteresowań, podobieństw i preferencji dowolnej grupy odbiorców > Przeprowadzenie badań wśród dowolnego konsumenta, konkurenta, marki lub grupy odbiorców w mediach społecznościowych > Identyfikuj organicznie eksponowanych odbiorców w kampaniach społecznościowych i z udziałem influencerów > Wdrażaj badania pomiaru marki na całej platformie > Zidentyfikuj wpływowych odbiorców, z którymi angażują się Twoi odbiorcy i zweryfikuj istniejące partnerstwa > Wzbogacaj dowolny zbiór danych własnych lub zewnętrznych > Twórz panele społecznościowe do monitorowania lub przesyłaj treści społecznościowe odbiorców do dalszej analizy > Odkryj preferowane kanały medialne dla wysoce spersonalizowanych, programowych kampanii