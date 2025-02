Platformy inteligencji odbiorców - Najpopularniejsze aplikacje - Salwador

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing umożliwia klientom uproszczenie złożonych operacji marketingu społecznościowego w celu budowania i ochrony marki. Khoros Marketing oferuje klientom: * Marketing społecznościowy: Organizuj, zarządzaj, angażuj i mierz zintegrowane kampanie społeczne na łatwej w konfiguracji i wysoce elastycznej platformie. * Inteligencja: wyprzedź swój rynek, konkurencję i odbiorców dzięki potężnym, a jednocześnie dostępnym wnioskom opartym na nieograniczonym wyszukiwaniu w czasie rzeczywistym w publicznych kanałach społecznościowych. * Vault: chroń swoją markę na całym obszarze społecznościowym dzięki zarządzaniu dostępem i danymi uwierzytelniającymi. * Doświadczenia: Zainspiruj odbiorców do udziału w Twoich usługach cyfrowych dzięki sile społecznościowych treści UGC. * Kluczowe korzyści obejmują: Skalowanie interakcji: zbierz wszystkie swoje zespoły, kanały i treści na jedną platformę, aby zarządzać zintegrowanymi kampaniami społecznościowymi. * Chroń swoją markę: scentralizowana widoczność i kontrola nad dostępem do konta, zatwierdzaniem treści i zespołami oznacza ochronę wartości marki na dużą skalę. * Mierz to, co ważne: przełóż swoje wyniki w mediach społecznościowych na wskaźniki istotne dla Twojej firmy za pomocą konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych i eksportu danych. * Zarządzanie kryzysowe: Bądź na bieżąco z każdym kryzysem, wiedząc, kiedy pojawiają się kryzysy oraz jak i kiedy interweniować, korzystając z danych w czasie rzeczywistym i niestandardowych powiadomień. * Inteligencja konkurencyjna: opracowuj konkurencyjne punkty odniesienia i śledź kampanie konkurencji, aby zapewnić znaczące zróżnicowanie marki.