Platformy inteligencji odbiorców - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Platformy analityki odbiorców gromadzą i oceniają publicznie dostępne dane online, zapewniając firmom dogłębny wgląd w ich docelowych odbiorców. Marketerzy wykorzystują dane uzyskane z tych platform do formułowania segmentów klientów, identyfikowania osób wpływowych, prowadzenia badań rynkowych i kierowania procesami decyzyjnymi. Dzięki możliwości zapewnienia natychmiastowego i ciągłego dostępu do spostrzeżeń i analiz odbiorców, oprogramowanie to ułatwia szybkie i oparte na wiedzy podejmowanie decyzji w takich obszarach, jak marketing marki, strategie dotyczące treści, reklama i rozwój produktów dla firm.