Oprogramowanie do atrybucji - Najpopularniejsze aplikacje

Invoca to platforma do realizacji przychodów, która łączy zespoły ds. marketingu i sprzedaży, pomagając im śledzić i optymalizować ścieżkę zakupową w celu zwiększenia przychodów. Korzystając z kompleksowej platformy do realizacji przychodów z głęboką integracją z wiodącymi platformami technologicznymi, zespoły ds. przychodów mogą lepiej łączyć swoje inwestycje w płatne media bezpośrednio z przychodami, zwiększać zaangażowanie cyfrowe i zapewniać najlepsze doświadczenia kupującym, aby zwiększyć sprzedaż. Dzięki Invoca czołowe marki konsumenckie, w tym AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha i Verizon, osiągają niewiarygodne wyniki poparte niezaprzeczalnymi danymi. Invoca zebrała 184 miliony dolarów od wiodących inwestorów venture capital, w tym Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Partnerzy wzrostu i Salesforce Ventures. Invoca pomaga firmom zwiększać przychody, odblokowując nowe dane z połączeń, dzięki czemu mogą pozyskać i utrzymać więcej klientów za mniejsze pieniądze. Dzięki platformie realizacji przychodów Invoca firmy osiągają niewiarygodne wyniki: * Zespoły marketingowe — takie jak ten w Rogers Communications — podnoszą jakość potencjalnych klientów i obniżają koszty pozyskania o 82% * Centra kontaktowe — takie jak to w MoneySolver — zwiększają wydajność agentów i współczynniki konwersji o 100% * Firmy działające w wielu lokalizacjach — takie jak Renewal by Andersen — zwiększają liczbę spotkań ustalanych przez telefon o prawie 50%