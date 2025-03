WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts to wszechstronne oprogramowanie do śledzenia potencjalnych klientów dla agencji marketingowych i ich klientów. WhatConverts automatycznie pokazuje marketerom i właścicielom firm, jak dobrze działa ich marketing. Użyj WhatConverts do śledzenia połączeń, śledzenia formularzy i śledzenia czatów dla wszystkich potencjalnych klientów. W przypadku reklam PPC WhatConverts oferuje śledzenie wywołań słów kluczowych, które pokazuje, które kampanie działają najlepiej. WhatConverts oferuje również solidne zarządzanie potencjalnymi klientami i raportowanie potencjalnych klientów. To coś więcej niż tylko oprogramowanie do śledzenia połączeń; to kompletny pulpit do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania i raportowania.