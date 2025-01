Oprogramowanie do atrybucji - Najpopularniejsze aplikacje - Katar

Triple Whale

Pomagamy Ci uzyskać dokładniejsze dane, integrując wszystkie kanały w jednym miejscu, dzięki czemu możesz podejmować lepsze i szybsze decyzje dotyczące Twojego biznesu e-commerce. Triple Whale to pierwszy na świecie kompleksowy system operacyjny e-commerce. Dzięki potężnym agregacjom danych, wizualizacjom i ulepszonemu śledzeniu atrybucji Triple Whale zapewnia firmom e-commerce jasny, szybki i przejrzysty wgląd w istotne wskaźniki. Mówimy o takich wskaźnikach jak marża wkładu (w podziale na produkt, kampanię, jakkolwiek chcesz), prawdziwe AOV, zwroty, CPA nowego klienta i inne. Dostosuj jednak swoje dane, aby obliczyć dokładnie to, czego potrzebujesz, i dodaj je do pulpitu nawigacyjnego, gdzie możesz monitorować je w czasie rzeczywistym. Udostępnij go całemu zespołowi, aby w końcu mieć jedno źródło prawdy dla całej firmy, od nabywców mediów po dyrektora generalnego. Dzięki płynnej integracji z najlepszymi aplikacjami i sieciami, takimi jak Shopify, Klaviyo i Facebook, Triple Whale zapewnia całościowy obraz wyników Twojej firmy, podsumowując wszystkie dane marketingowe w jednym dostosowywalnym panelu kontrolnym. Triple Whale to także jedyne rozwiązanie programowe oferujące w pełni funkcjonalne aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android, umożliwiające klientom dostęp do danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które w celu atrybucji opierają się na modelowanych danych i domysłach, Triple Whale wykorzystuje własne, własne dane do bezpośredniego śledzenia danych o zakupach klientów aż do poziomu reklamy i w różnych kanałach. Ponadto Triple Whale oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników i integracje sklepów, automatyczne raporty e-mail i Slack, dane średniej, mediany i trybu AOV, analizę LTV i kohortową, podróże produktów oraz zestaw innych zaawansowanych funkcji zapewniających firmom e-commerce większą przejrzystość ich dane. Dzięki Triple Whale marketerzy mogą wreszcie: - Uzyskiwać dostęp do danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się znajdujesz, z dowolnego miejsca na świecie - Spędzać mniej czasu na przetwarzaniu danych, a więcej na ich wykorzystywaniu do rozwoju swojej firmy - Odpoczywać i mieć pewność, że atrybucja jest włączona punkt — Zapewnij swoim zespołom dokładne, łatwe w obsłudze zautomatyzowane raportowanie