Systemy zarządzania stowarzyszeniami (AMS) wyposażają organizacje członkowskie w narzędzia umożliwiające skuteczne angażowanie członków i zarządzanie nimi. Kluczowe cechy AMS obejmują scentralizowaną bazę danych zawierającą informacje o członkach, zarządzanie składkami finansowymi, organizację wydarzeń i platformy komunikacyjne. Ponadto AMS często umożliwiają użytkownikom tworzenie i rozpowszechnianie treści, zarządzanie certyfikatami i oferują portale samoobsługowe dla nowych członków, umożliwiające rejestrację i dostęp do informacji. Systemy te są odpowiednie dla różnych organizacji, takich jak kluby obrotowe, stowarzyszenia rodziców i nauczycieli oraz organizacje non-profit. AMS można także zintegrować z innym oprogramowaniem w celu zwiększenia funkcjonalności. Integracje mogą obejmować systemy zarządzania treścią umożliwiające dostarczanie aktualnych informacji, platformy CRM do przechowywania danych członków lub oprogramowanie księgowe do śledzenia transakcji finansowych. Niektóre AMS są specjalnie zaprojektowane dla organizacji non-profit lub inicjatyw zbierania funduszy.