Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Zamień strony internetowe w aplikacje desktopowe dzięki WebCatalog Desktop — wszechstronnemu narzędziu do zarządzania aplikacjami i kontami. Przełączaj się między wieloma kontami, organizuj aplikacje według przepływu pracy i uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanego katalogu aplikacji dla Mac i Windows. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie oceny - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do oceny pozwala nauczycielom tworzyć i administrować testami cyfrowo, używając urządzeń takich jak komputery, smartfony i tablety. Platformy te upraszczają proces dostarczania egzaminów, oceniania odpowiedzi i analizy wyników. Są one wykorzystywane przez różne instytucje edukacyjne, w tym szkoły i uniwersytety K-12, a także korporacyjne zespoły HR, organy certyfikacyjne i inne organizacje wymagające oceny. Dzięki oprogramowaniu do oceny instruktorzy mogą projektować różne rodzaje pytań na platformie lub wybierać z biblioteki gotowych pytań. Oceny można dostarczyć studentom za pośrednictwem portalu lub aplikacji mobilnej i oceniane automatycznie po zakończeniu testu. Podczas gdy wiele produktów oceniających koncentruje się na tradycyjnych testach i quizach, niektóre dostarczają również alternatywnych metod oceny, takich jak zbieranie odpowiedzi na żywo od studentów lub umożliwienie im tworzenia eportfolio dla instruktorów do przeglądu.