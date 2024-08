Oprogramowanie edytora AR WYSIWYG - Najpopularniejsze aplikacje - Boliwia

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Edytor rzeczywistości rozszerzonej (AR) „To, co widzisz, to co dostajesz” (WYSIWYG) umożliwia użytkownikom z minimalną wiedzą z zakresu kodowania lub bez żadnej wiedzy z zakresu kodowania łatwe tworzenie doświadczeń AR. Dzięki intuicyjnym funkcjom przeciągania i upuszczania edytory AR WYSIWYG ułatwiają programistom AR importowanie obiektów 3D, zwanych obrazami docelowymi, i bezproblemowe integrowanie ich z wcześniej zaprojektowanymi scenami. Te obrazy docelowe powinny być wykrywalne i śledzone z perspektywy kamery, co umożliwi nałożenie na nie treści HTML. Co więcej, edytor AR WYSIWYG bezpiecznie przechowuje te docelowe obrazy, zapewniając użytkownikom elastyczność ich ponownego przeglądania i modyfikowania w razie potrzeby. Narzędzia te są szczególnie korzystne dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji mobilnych AR bez skomplikowanych wymagań związanych z tradycyjnym kodowaniem.