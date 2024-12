Najpopularniejsze Ostatnio dodane Narzędzia współpracy AR - Najpopularniejsze aplikacje - Nigeria

Narzędzia AR Collaboration służą do szkolenia, współpracy i zapewniania wsparcia technicznego ze środowiska zdalnego przy użyciu aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (AR). Narzędzia AR Collab są często wykorzystywane do zapewnienia zdalnego wsparcia w takich dziedzinach, jak konserwacja, produkcja, motoryzacja i usługi użyteczności publicznej. W tych obszarach użytkownicy mogą podłączyć sprzęt, taki jak telefony, tablety lub okulary AR, do oprogramowania, które dostarcza im wizualnych instrukcji pokazujących, jak przeprowadzić konserwację dowolnego elementu sprzętu. Przykładem może być maszyna, która się zepsuła i teraz pracownik terenowy musi nauczyć się, jak ją naprawić. Oprogramowanie do współpracy AR może nie tylko udostępniać instrukcje wizualne, które pokażą pracownikowi dokładnie, gdzie występuje awaria sprzętu, ale może także połączyć go ze zdalnym zespołem wsparcia, który może dokładnie zobaczyć, co widzi pracownik. Razem mogą współpracować nad rozwiązaniem problemu, korzystając z AR i instrukcji wizualnych.