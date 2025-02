Oprogramowanie do ochrony aplikacji - Najpopularniejsze aplikacje - Irak

Appdome

Appdome to kompleksowe rozwiązanie w zakresie ochrony aplikacji mobilnych w zakresie ekonomii aplikacji mobilnych. Appdome zapewnia jedyną w branży mobilnej w pełni zautomatyzowaną platformę Unified Mobile App Defense Platform, obsługiwaną przez opatentowany silnik kodowania ML, używany przez marki mobilne w celu eliminowania złożoności, oszczędzania pieniędzy i zapewniania ponad 300 certyfikowanych zabezpieczeń aplikacji mobilnych Secure™, ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, ochroną przed -fraud, MOBILEBot™ Defense, Geo Compliance, anti-cheat, zapobieganie atakom MiTM, zaciemnianie kodu i inne zabezpieczenia w aplikacjach na Androida i iOS z łatwością, wszystko w ramach mobilnego DevOps i CI/CD rurociąg. Platforma Unified Defense Platform firmy Appdome obejmuje także Threat-Events™ do kontroli UX/UI oraz ThreatScope™ Mobile XDR. Wiodące marki z branży finansowej, zdrowotnej, gier mobilnych, handlu detalicznego, rządowe i m-commerce korzystają z Appdome do ochrony aplikacji na Androida i iOS, klientów mobilnych i firm mobilnych na całym świecie.