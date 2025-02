Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania stanem zabezpieczeń aplikacji (ASPM). - Najpopularniejsze aplikacje - Tonga

Zarządzanie stanem bezpieczeństwa aplikacji (ASPM) to kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa mające na celu ochronę aplikacji przed potencjalnymi zagrożeniami. Proces ten obejmuje ciągłą ocenę, monitorowanie i ulepszanie bezpieczeństwa aplikacji w organizacji. ASPM integruje różne technologie w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa w aplikacjach, oferując widoczność, identyfikację ryzyka i zalecenia dotyczące środków zaradczych. Wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa, DevOps i administratorów IT w zarządzaniu zgodnością, ustalaniu priorytetów zagrożeń i eliminowaniu luk w zabezpieczeniach. Rozwiązania ASPM wyróżniają się na tle innych narzędzi cyberbezpieczeństwa, takich jak systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) oraz skanery podatności. Chociaż narzędzia te skupiają się na ogólnej identyfikacji, ocenie i łagodzeniu zagrożeń bezpieczeństwa, ASPM jest specjalnie zaprojektowany do zabezpieczania aplikacji. Zapewnia kompleksowy obraz bezpieczeństwa aplikacji i integruje się z cyklem rozwoju, aby umożliwić proaktywne środki bezpieczeństwa.