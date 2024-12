Najpopularniejsze Ostatnio dodane Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO). - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Programiści i zespoły DevOps wykorzystują narzędzia do orkiestracji wydawania aplikacji do zarządzania procesami wydawania aplikacji i usprawniania ich. Oprogramowanie to oferuje kompleksowy widok potoków wydań, umożliwiając użytkownikom planowanie, śledzenie, planowanie i wykonywanie różnych elementów przepływów pracy CI/CD. Firmy polegają na tych narzędziach, aby zapewnić wydajne i skuteczne publikacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zespoły mogą planować i wykonywać wdrożenia aplikacji, korzystając z wizualnego mapowania przepływu pracy, optymalizacji potoków i przydzielania zadań. Oprogramowanie do orkiestracji wydań aplikacji integruje się z natywną funkcjonalnością zapewniającą ciągłą integrację, ciągłe dostarczanie i ciągłe wdrażanie lub zawiera narzędzia, ułatwiając zautomatyzowaną strukturę CI/CD.