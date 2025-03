Genezio

Natywna platforma chmurowa nowej generacji, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu kompleksowych możliwości tworzenia i wdrażania skalowalnych aplikacji. Genezio Toolchain: 1. genezio.rpc Twórz aplikacje szybciej dzięki bezpiecznym interfejsom API w dowolnym języku. Interfejsy API Typesafe oznaczają mniej podatne na błędy przekazywanie parametrów niż interfejsy API REST i bardziej naturalny paradygmat w projektowaniu oprogramowania. To jest jak tRPC, ale dla dowolnego języka backendu do dowolnego języka frontendu. Teraz obsługuje Javasript/TypeScript, a wkrótce będzie dostępna obsługa DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python i innych. 2. genezio.backend Pełny backend jako usługa zawierająca: - Uwierzytelnianie użytkownika: Gotowe do użycia uwierzytelnianie użytkownika obsługujące metody e-mail/hasło, Google i GitHub. - Obsługa baz danych: Zintegrowana obsługa baz danych z opcjami takimi jak Redis lub Postgres za pośrednictwem partnerów lub połączenie z własną bazą danych. - Interfejs przypominający listonosza: przetestuj swój backend bez wysiłku za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu internetowego. - Czas rzeczywisty (wkrótce): Będziemy wspierać długo działające serwery poprzez genezio.deploy na AWS i zapewnimy komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy backendem a frontendem. 3. genezio.serverless Wdrożenie Zero DevOps za pomocą jednego polecenia - Wdróż na AWS Lambda, skaluj automatycznie i wkrótce obsługuj długo działające serwery. Łatwe wdrożenie na platformie AWS Cloud Front dzięki planom integracji dla Netlify i Vercel. 4. genezio.cloud Jest to chmura oparta na jednojądrze, która jest w toku i która zapewni lepszy rozruch na zimno i na ciepło przy niższych kosztach. Dołącz do Genezio, gdzie szybkość, elastyczność i własność definiują nowy standard rozwoju full-stack.