Szukaj

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Platformy rozwoju aplikacji - Najpopularniejsze aplikacje

Platformy rozwoju aplikacji oferują programistom zjednoczone środowisko wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia aplikacji. Podczas gdy niektóre platformy zaspokajają różne typy aplikacji, takie jak systemy mobilne i osadzone, inne specjalizują się w określonym przypadku użycia. Firmy poszukujące aplikacji dostarczają tych platform swoim programistom do pisania, zarządzania i wdrażania aplikacji. Zazwyczaj proces ten występuje w działach rozwoju lub IT, ale może również odbywać się w małej firmie lub indywidualnie. Platformy te mają podobieństwa ze zintegrowanymi środowiskami programistycznymi (IDES), ale na ogół są bardziej kompleksowe, oferując kompletny zestaw narzędzi programistycznych.