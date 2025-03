Systemy śledzenia kandydatów - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Systemy śledzenia kandydatów (ATS) to narzędzia programowe używane przez rekruterów, zespoły HR i menedżerów ds. rekrutacji w celu usprawnienia procesu pozyskiwania, sprawdzania i zarządzania kandydatami do pracy. Systemy te umożliwiają firmom tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń o pracę, analizowanie życiorysów pod kątem istotnych informacji, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i zbieranie danych kandydatów, w tym listów motywacyjnych i referencji. Automatyzują także takie zadania, jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych, powiadamianie kandydatów o kolejnych krokach i wysyłanie alertów. Rozwiązania ATS odgrywają kluczową rolę w śledzeniu wskaźników zatrudnienia, takich jak czas zatrudnienia i koszt zatrudnienia, umożliwiając firmom optymalizację procesu rekrutacji i zwiększenie zwrotu z inwestycji w oprogramowanie rekrutacyjne. Wiodące oprogramowanie do śledzenia kandydatów często integruje się z szerszymi funkcjami rekrutacyjnymi, takimi jak zamieszczanie ogłoszeń na portalach pracy i w witrynach karier, pozyskiwanie kandydatów, analizowanie CV, oceny rekomendacji pracowników, sprawdzanie kandydatów, marketing rekrutacyjny, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie relacjami z kandydatami, wdrażanie i analiza danych rekrutacyjnych. Niektóre platformy ATS mogą również obejmować funkcje zarządzania relacjami z kandydatami, które pomagają rekruterom w proaktywnym identyfikowaniu i pielęgnowaniu potencjalnych kandydatów za pośrednictwem takich funkcji, jak marketing e-mailowy, planowanie i bieżąca komunikacja.