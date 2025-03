Metrikal

ShyftUP, mobilna agencja UA, zbudowała Metrikal do użytku wewnętrznego ze swoimi klientami. Inne produkty analityczne nie zbierały potrzebnych, przydatnych danych. Każde wykonane połączenie danych, każda pokazana wizualizacja danych i każdy KPI raportowany na pulpicie nawigacyjnym Metrikal ma wpływ na rozwój. Co robimy: Odblokuj tajemnicę wydajności Twojego ASO – Metrikal to kompleksowe narzędzie do raportowania i analiz dotyczących marketingu aplikacji. Wizualizuj i oceń ilościowo prawdziwy wpływ wysiłków ASO w jednym miejscu. Ponownie przeglądaj dane historyczne aplikacji, aby podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Konsoliduj wskaźniki KPI ASO — Metrikal łączy i pobiera dane z App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console i Mobile Action. Łącząc dane z tych źródeł, Metrikal jest w stanie dokładnie gromadzić i przetwarzać dane w celu uzyskania odpowiednich wskaźników KPI w celu rozwoju mobilnego. Gromadzimy wszystkie ważne wskaźniki KPI, których potrzebujesz i prezentujemy je na pulpicie nawigacyjnym jednej aplikacji. Połącz kropki między ASO i Apple Search Ads — Metrikal wizualizuje i określa ilościowo związek między optymalizacją App Store (ASO) a Apple Search Ads na poziomie słów kluczowych. Dowiedz się, jak płatne reklamy wpływają na Twoje organiczne rankingi i instalacje i odwrotnie. Ulepsz śledzenie ASO — nie trać śledzenia zmian i kampanii ASO, gdy zostaną wprowadzone, i strać szansę na zrozumienie, jak wpływają one na KPI i rankingi słów kluczowych. Metrikal śledzi zmiany i ich wpływ na rankingi słów kluczowych i instalacje.