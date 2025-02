Oprogramowanie do optymalizacji App Store - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

Data.ai

data.ai

data.ai to najbardziej zaufana w branży mobilna platforma do analiz i analiz. Uzyskaj pełny obraz środowiska mobilnego, którego potrzebujesz, aby pozyskać, utrzymać i zaangażować klientów, ustalić priorytety planu działania, wejść na nowe rynki i zoptymalizować zwrot z inwestycji. Dzięki data.ai Intelligence możesz: • Przyspieszyć pobieranie aplikacji i strategię przychodów • Poprawić oceny swojej aplikacji i sprawić, że użytkownicy będą do niej wracać • Zobaczyć, jak różni się korzystanie z aplikacji w ponad 60 krajach • Zoptymalizować strategię wprowadzania na rynek i kampanie pozyskiwania klientów • Porównać skuteczność swojej aplikacji mobilnej w porównaniu z konkurencją Misją data.ai jest pomaganie klientom w tworzeniu zwycięskich doświadczeń mobilnych i osiąganiu doskonałości. Założona w 2010 roku firma wprowadziła na rynek pierwsze rozwiązanie do analizy rynku mobilnego. W 2020 roku firma data.ai wprowadziła na rynek Ascend, rozwiązanie do analityki reklamowej, co czyni ją pierwszą firmą w swojej branży oferującą bezpośredni wgląd w spostrzeżenia rynkowe i własne dane firm, aby wspierać decyzje biznesowe o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy. Razem rozwiązania te tworzą najbardziej kompletną platformę mobilną w branży. Ponad 1100 klientów i 1 milion połączeń we wszystkich lokalizacjach i branżach polegało na data.ai w prowadzeniu swojego mobilnego biznesu. Siedziba firmy znajduje się w San Francisco i posiada 12 biur na całym świecie.