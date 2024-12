Narzędzia bezpieczeństwa API - Najpopularniejsze aplikacje - Meksyk

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Narzędzia bezpieczeństwa API chronią dane przesyłane przez sieć firmową za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API). Te interfejsy API wykonują różne funkcje, takie jak zwiększanie możliwości aplikacji, oferowanie usług w chmurze i łączenie sieci. Aby zachować bezpieczeństwo, firmy wykorzystują technologie zabezpieczeń API do katalogowania istniejących połączeń API i ich zabezpieczania. Ponadto narzędzia te mogą identyfikować nieznane lub cieniste interfejsy API, co jest częstym zjawiskiem w organizacjach zarządzających wieloma interfejsami API. Działy IT, twórcy oprogramowania i specjaliści ds. bezpieczeństwa polegają na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo API, aby poprawić widoczność API, monitorować wydajność i egzekwować rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Ponieważ firmy nieustannie odkrywają nowe połączenia API, ciągłe monitorowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnej wydajności. Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa jest równie istotne, ponieważ wiele interfejsów API obsługuje wrażliwe dane, których ujawnienie może skutkować karami. Co więcej, wiele rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo API oferuje funkcje testowania, umożliwiające weryfikację bezpieczeństwa API poprzez kompleksowe testowanie i egzekwowanie zasad.