Platformy API - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

Backendless to platforma do tworzenia aplikacji wizualnych, która oferuje pełną gamę narzędzi niewymagających i niewymagających kodu dla twórców aplikacji i stron internetowych na wszystkich poziomach doświadczenia. Funkcje bez zaplecza obejmują oparty na komponentach kreator interfejsu użytkownika, bazę danych czasu rzeczywistego, pakiet uwierzytelniania i zarządzania użytkownikami, powiadomienia push i konsolę przesyłania wiadomości w aplikacji, konstruktor logiki bezkodowej, zarządzanie interfejsami API i wiele więcej. Backendless został zaprojektowany od początku do końca, co czyni go idealnym uzupełnieniem backendu dla dowolnego frontendu z kodem lub bez kodu. Wizualne podejście platformy Backendless i gotowe interfejsy API ułatwiają tworzenie backendu dowolnej aplikacji nawet 10 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań kodowania i za ułamek kosztów.