Platformy API - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Platformy API obejmują narzędzia programowe i integracje zaprojektowane, aby pomóc zespołom programistycznym w zarządzaniu całym cyklem życia API. Rozwiązania te oferują wszechstronną funkcjonalność do projektowania, zarządzania i zarządzania interfejsami API. Oprogramowanie do projektowania interfejsów API umożliwia użytkownikom planowanie, tworzenie i modyfikowanie interfejsów API w bezpiecznym środowisku programistycznym. Narzędzia te wspierają przedprodukcyjną fazę zarządzania interfejsami API, umożliwiając programistom burzę mózgów, ustalanie wytycznych projektowych i tworzenie interfejsów API w jednym panelu. Z drugiej strony oprogramowanie do zarządzania interfejsami API ułatwia monitorowanie, kontrolę i monetyzację interfejsów API w ramach bezpiecznego środowiska programistycznego. Narzędzia te pomagają administratorom nadzorować spójność połączenia, ruch, błędy i bezpieczeństwo wdrożonych interfejsów API ich zespołu. Ponadto na niektórych platformach API znajdują się rynki API, umożliwiające programistom tworzenie list swoich interfejsów API i zarabianie na nich. Platforma API może być oferowana jako pojedynczy kompleksowy produkt lub jako pakiet zintegrowanych produktów.