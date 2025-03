Narzędzia do zarządzania API - Najpopularniejsze aplikacje

Singular

Kluczem do sukcesu współczesnych marketerów jest dokładne zrozumienie, gdzie i jak zainwestować kolejną kwotę wydaną na reklamę. Singular umożliwia marketerom właśnie to, zapewniając pełny obraz zwrotu z inwestycji w marketing z atrybucją nowej generacji, danymi marketingowymi obejmującymi całą ścieżkę i najlepszą w swojej klasie ochroną przed oszustwami. Dzięki Singular możesz - Mierzyć i raportować wszystkie kanały, z którymi współpracujesz: Mierzyć wydajność na wielu platformach w aplikacjach, Internecie, SMS-ach, poleceniach, e-mailach i telewizji za pomocą otwartej platformy integracji Singular. - Analizuj ROI, łącząc atrybucję z wiodącą agregacją kosztów: zaawansowane łączniki danych spotykają się z atrybucją, aby odblokować skuteczność marketingową dla każdej kampanii, wydawcy, kreacji i słowa kluczowego. - Śledź i analizuj cały cykl życia użytkownika: Rejestruj całą podróż użytkownika, aby raportować pozyskiwanie i ponowne zaangażowanie na różnych platformach za pomocą precyzyjnych linków, przejścia z sieci do aplikacji i atrybucji na różnych urządzeniach. - Blokuj więcej oszustw dzięki najlepszemu w swojej klasie zapobieganiu oszustwom: skoncentruj budżety reklamowe na rzeczywistych użytkownikach i unikaj błędnych raportów dzięki większej liczbie metod wykrywania i odrzucaniu oszustw przed atrybucją. - Monitoruj pojedynczy zarządzany potok w celu uzyskania danych marketingowych gotowych do analizy: ładuj dane dotyczące atrybucji, wydatków na reklamę, kreacji, stawek i przychodów z reklam bezpośrednio do Redshift, Snowflake, BigQuery i innych. Singular współpracuje z największymi wydawcami aplikacji mobilnych na świecie, w tym z Lyft, Twitter, Rovio, King i LinkedIn.