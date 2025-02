Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API - Najpopularniejsze aplikacje - Salwador

Bump.sh

Bump.sh to znacznie więcej niż oszałamiająca dokumentacja wszystkich interfejsów API. Centralizuje wszystkie dokumenty API, niezależnie od tego, czy są publiczne, prywatne czy partnerskie, niezależnie od tego, czy są to OpenAPI, czy AsyncAPI (a wkrótce więcej) i niezależnie od tego, czy je tworzysz, czy wykorzystujesz, jako programista czy menedżer produktu. Dokumenty są generowane automatycznie i zawsze aktualne, nawet na poziomie oddziału Git, dzięki naszej integracji CI. Bump.sh wykrywa i podkreśla zmiany podczas iteracji w rozwoju API i ostrzega, gdy wprowadzona zostanie istotna zmiana. Dzięki Bump.sh stwórz jedno źródło prawdy. Rozwijaj dostęp do informacji i jednocz zespoły. Spraw, aby ekosystemy API były wykrywalne i skalowalne, niezależnie od technologii, z której są zbudowane