Narzędzia do projektowania API - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

Skalowalny backend bez kodu. Xano to najszybszy sposób na zbudowanie skalowalnego backendu dla Twojej aplikacji przy użyciu No-Code. Każde konto Xano jest wyposażone w skalowalny serwer, elastyczną bazę danych i narzędzie do tworzenia API bez użycia kodu, które może przekształcać, filtrować i integrować dane z dowolnego miejsca. Tysiące ludzi na całym świecie używa Xano do obsługi wszystkiego, od aplikacji konsumenckich po przepływy pracy w przedsiębiorstwach. Spraw, aby każda aplikacja była skalowalna, bezpieczna i zgodna z Xano! Dlaczego warto używać Xano? * Skaluj, aby bez obaw obsługiwać miliony użytkowników. * Bezpieczne dane dotyczące kontrolowanej infrastruktury zgodnej z normami (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, RODO) i SOC 2 TYPE II już wkrótce! * Możliwość wyboru spośród wielu lokalizacji serwerów. * Przechowuj dane w potężnej bazie danych PostgreSQL bez limitów rekordów. * Z łatwością twórz interfejsy API z prostą lub złożoną logiką biznesową, bez użycia kodu. * Zintegruj i połącz się z dowolną platformą lub interfejsem. * Bez obaw uruchamiaj bezpieczną infrastrukturę Xano dzięki ponad 250 filmom instruktażowym, solidnej dokumentacji i tętniącej życiem społeczności. Dla kogo przeznaczony jest Xano? * Programiści obywatelscy: twórcy, którzy wykorzystują No-Code do tworzenia bez ograniczeń * Właściciele produktów: szybko weryfikuj pomysły i wdrażaj aplikacje bez inżynierów * Marketerzy cyfrowi: integruj systemy i automatyzuj punkty kontaktu z klientami * Studenci: poznaj koncepcje rozwoju backendu, budując MVP bez kodu * Tradycyjne Programiści: Szybciej wdrażaj aplikacje bez utraty jakości i skali * Agencje programistyczne: Ułatw pracę klientom dzięki lepszemu przekazywaniu danych * Zespoły: Współpraca w czasie rzeczywistym przez cały cykl życia oprogramowania * Organizacje korporacyjne: Kompiluj skalowalne, bezpieczne oprogramowanie bez kosztów ogólnych Ludzie zwracają się do Xano, kiedy chcą... * Jeden backend do obsługi wielu front-endów * Tworzenie bez ograniczeń: Jesteśmy jedynym konstruktorem API No Code obsługującym architekturę Turing * Brak limitów rekordów: Elastyczne przechowywanie opcje * No-Code ETL: Xano jako router łączący wiele różnych źródeł danych. * Aby szybko budować interfejsy API: łatwo twórz udokumentowane interfejsy API i łącz się z zewnętrznymi * Skala: Xano jest zbudowane na najlepszej w swojej klasie skalowalnej infrastrukturze