Oprogramowanie do animacji - Najpopularniejsze aplikacje - Terytoria Palestyńskie

Vyond

vyond.com

Eksperckie rezultaty bez wysiłku. Twórz wciągające filmy w kilka sekund. Vyond to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, dzięki której moc studia produkcji wideo – od napisania scenariusza po gotowy film – jest na wyciągnięcie ręki. Użyj Vyond Go, pierwszego w branży generatywnego narzędzia do tworzenia skryptów i filmów opartego na sztucznej inteligencji, aby natychmiast utworzyć wstępnie przycięty film z prostego komunikatu tekstowego. Następnie użyj Vyond Studio, naszego potężnego kreatora wideo typu „przeciągnij i upuść”, aby edytować te filmy lub stworzyć oryginalne filmy za pomocą tysięcy gotowych postaci, szablonów i tła. Vyond został stworzony, aby pomóc Ci lepiej się komunikować. Z łatwością i efektywnie twórz profesjonalne filmy, które usprawnią komunikację biznesową. Przyciągnij uwagę dzisiejszych rozproszonych interesariuszy dzięki wciągającym filmom odpowiednim dla każdej branży i stanowiska. Możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne w ramach naszej platformy stworzonej dla przedsiębiorstw, która posiada certyfikat ISO 27001 (dla wszystkich lokalizacji i przypadków użycia) oraz jest zgodna z RODO i CCPA. Vyond Go: kreator skryptów i filmów oparty na sztucznej inteligencji Dzięki Vyond Go tworzenie filmów wideo staje się proste i natychmiastowe. Wpisz monit lub upuść istniejącą treść, aby natychmiast utworzyć skrypt i zobacz, jak Vyond tworzy wideo w ciągu kilku sekund. Skorzystaj z naszego prostego edytora tekstowego, aby szybko dopracować swój film, a następnie wdróż wideo w niezmienionej postaci lub przenieś go do Vyond Studio w celu dostrojenia. Vyond Studio: potężny kreator wideo typu „przeciągnij i upuść” Uzyskaj pełne możliwości tworzenia i edycji wideo dzięki naszemu potężnemu kreatorowi wideo opartemu na osi czasu metodą „przeciągnij i upuść”. Setki gotowych szablonów, ponad 40 000 rekwizytów i w pełni funkcjonalny kreator postaci zapewniają szczegółowość i trafność potrzebną do zbudowania dokładnie takiego filmu, jakiego potrzebujesz w dowolnej branży i przypadku użycia.