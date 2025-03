Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Platformy analityczne - Najpopularniejsze aplikacje

Platformy analityczne, czasami nazywane platformami analityki biznesowej (BI), oferują przedsiębiorstwom kompleksowy zestaw narzędzi do absorbowania, porządkowania, eksplorowania i interpretowania danych, ujawniając przydatne spostrzeżenia, które usprawniają podejmowanie decyzji i informują o strategiach biznesowych. Podczas gdy niektóre z tych platform wymagają zaangażowania działu IT w celu skonfigurowania infrastruktury analitycznej, integracji niezbędnych źródeł danych i przygotowania danych, inne zaprojektowano z myślą o łatwej konfiguracji i obsłudze przez użytkowników nietechnicznych, tzw. platformy samoobsługowe. Analitycy biznesowi, badacze danych i inni interesariusze mogą wykorzystywać te platformy do przygotowywania, modelowania i udoskonalania danych, uzyskując głębszy wgląd w codzienne operacje firmy i ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji. Podstawą klasyfikacji firmy jako platformy analitycznej jest zapewnienie kompleksowego rozwiązania analitycznego składającego się z pięciu kluczowych komponentów: przygotowania danych, modelowania danych, łączenia danych, wizualizacji danych i dostarczania spostrzeżeń.