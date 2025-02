Platformy analityczne - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Phocas Software

phocassoftware.com

Chcesz czuć się dobrze ze swoimi danymi? Jeśli Twoja firma potrzebuje szybszego i bezpieczniejszego działania, Phocas może Ci pomóc. Dysponujemy uniwersalną platformą do planowania biznesowego i analiz do użytku w całej firmie. Jedno zarządzane źródło prawdy zasilane bezpośrednio z systemów ERP, księgowych i innych. Phocas rozwiązuje problemy firm średniej wielkości poprzez uzyskiwanie spostrzeżeń, raportowanie, śledzenie wydajności, zarządzanie zespołami sprzedaży, planowanie wydatków, zarządzanie przepływami pieniężnymi, budowanie budżetów, prognozowanie i wykonywanie operacji na koniec miesiąca. Niezależnie od tego, czy myślisz całościowo, czy od razu skupiasz się na szczegółach, dzięki Phocas jesteś liderem w odkrywaniu danych – mając pewność, że wyniki będą dokładne i aktualne w czasie rzeczywistym. Phocas podąża za Twoim tokiem myślenia, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania biznesowe tak szybko, jak wymyśli je Twój mózg (lub Twój szef). Fokas nie tylko odpowiada na Twoje pytania; odkrywa nowe pytania i możliwości, o których nawet nie pomyślałeś! Zaprojektowany dla użytkowników nietechnicznych, Phocas zapewnia zaawansowane możliwości analityczne i oszczędzające czas funkcje raportowania finansowego. W ciągu kilku sekund wyświetla dane dotyczące sprzedaży lokalnej, regionalnej lub globalnej, zapasów, prognoz, cen, marż zysku, budżetów i nie tylko. Phocas umożliwia przeprowadzanie doraźnych przesłuchań danych lub kojarzenie i konsolidację danych, identyfikację trendów, prowadzenie modelowania i wyprzedzanie konkurencji. Każdy użytkownik Phocas może łatwo i szybko budować interaktywne dashboardy, współpracować z nimi i korygować je na miejscu, bez pomocy działu IT. Pulpity nawigacyjne Phocas pozwalają Ci zrobić więcej, niż tylko drapać powierzchnię. W przeciwieństwie do wielu narzędzi BI, możesz przejść bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego do podstawowych danych biznesowych, aż do pojedynczej transakcji. Ty decydujesz, ile szczegółów chcesz zobaczyć i jak chcesz to zobaczyć. Inteligentne zabezpieczenia pozwalają na zastosowanie lub usunięcie ograniczeń dotyczących danych widocznych dla różnych użytkowników, oszczędzając godziny czasu działu IT na tworzeniu indywidualnych pulpitów nawigacyjnych dla użytkowników. Nasze sprawozdania finansowe automatyzują raportowanie na koniec miesiąca (pozbądź się powtarzalnych nieporozumień w Excelu), a także upraszczają konsolidację wielu podmiotów. Funkcja Phocas Budgeting and Forecasting umożliwia łatwą weryfikację budżetów i zapewnia bardziej dynamiczny proces, który pomaga liderom finansowym nadążać za zmieniającym się klimatem biznesowym i gospodarczym. Uwzględnij dodatkowe źródła danych, aby tworzyć budżety oparte na sterownikach, śledzić rzeczywistą wydajność w porównaniu z prognozami i nie tylko. Phocas z powodzeniem integruje się ze wszystkimi głównymi programami ERP lub CRM (i prawie każdym innym źródłem danych, z którego może korzystać Twoja firma), aby zapewnić szybki start, który można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb. Nasze regulowane wdrożenia i zabezpieczenia użytkowników oparte na zasadach biznesowych zapewniają rozwiązania, dzięki którym Ty i Twój personel IT pozostaniecie produktywni i skupieni na swojej podstawowej działalności. Phocas umożliwia także łączenie danych transakcyjnych i geoprzestrzennych na łatwej do przeglądania mapie. Pokaż rentowność, umieszczając na mapie 10 największych klientów w mieście, regionie lub kraju. Wskaż konkretną lokalizację lub użyj mapy cieplnej, aby wyświetlić dane dla wielu lokalizacji. Mapowania Phocas można używać z OpenStreetMap lub Google API. Phocas dostarcza pełny pakiet Business Intelligence do użytku mobilnego. Zabranie urządzenia Phocas w podróż umożliwia przeszukiwanie danych w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się znajdujesz. Uzyskaj dostęp do swoich danych w dowolnym miejscu i czasie. W samochodzie, na lotnisku, za granicą lub na plaży! Od 2013 roku klienci niezmiennie wysoko oceniają produkt Phocas w corocznej ankiecie BARC.