Oprogramowanie do zarządzania absolwentami ułatwia połączenia pomiędzy firmami i instytucjami edukacyjnymi oraz ich absolwentami. Rozwiązania te pomagają w zarządzaniu danymi kontaktowymi absolwentów i organizowaniu wydarzeń. Zespoły ds. relacji z absolwentami, administratorzy szkolnictwa wyższego i osoby zajmujące się rekrutacją w firmach mogą wykorzystać to oprogramowanie do tworzenia możliwości nawiązywania kontaktów, które usprawniają ich strategie rekrutacji i zaangażowania. Niektóre narzędzia do zarządzania absolwentami są dostosowane specjalnie dla firm, umożliwiając rekruterom i menedżerom HR rozwijanie sieci absolwentów jako źródła potencjalnego zatrudnienia. Rozwiązania te zapewniają dostęp do puli wykwalifikowanych absolwentów i ich danych kontaktowych, ułatwiając organizację wydarzeń, utrzymywanie kontaktów i organizację sesji rekrutacyjnych. Z drugiej strony, niektóre produkty do zarządzania absolwentami są przeznaczone dla instytucji szkolnictwa wyższego. Narzędzia te pomagają pracownikom zajmującym się absolwentami koordynować inicjatywy związane ze zbieraniem funduszy i darowizn, wspierając trwałe relacje z absolwentami. Usprawniając komunikację i współpracę, rozwiązania te wzmacniają społeczność instytucji, tworząc więcej możliwości dla pomysłów biznesowych, pośrednictwa pracy i ostatecznie zachęcając do większej liczby studentów.