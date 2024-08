Oprogramowanie asystenta sprzedaży AI - Najpopularniejsze aplikacje - Boliwia

Troops

troops.ai

Troops to oprogramowanie do usług, zaprojektowane z myślą o ludziach. To platforma komunikacji o przychodach, centralny układ nerwowy zespołów wchodzących na rynek, który dostarcza właściwe informacje właściwym osobom we właściwym czasie. Zespoły nigdy nie przegapią sygnału dotyczącego przychodów, c...