Oprogramowanie do weryfikacji wieku - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do weryfikacji wieku służy do potwierdzania wieku danej osoby, zazwyczaj w dwóch scenariuszach: online w przypadku transakcji e-commerce lub osobiście w kiosku w punkcie sprzedaży (POS) sklepu detalicznego. Rozwiązania te są niezbędne do weryfikacji wieku klientów kupujących towary lub usługi objęte ograniczeniami wiekowymi, w tym napoje energetyczne, alkohol, wyroby tytoniowe, produkty z konopi indyjskich, broń, treści dla dorosłych, produkty hazardowe i inne produkty regulowane.