Oprogramowanie do weryfikacji wieku - Najpopularniejsze aplikacje - Meksyk

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube to wszechstronna platforma do automatyzacji i upraszczania weryfikacji tożsamości (IDV), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zgodności z zasadami Know Your Customer (KYC). Platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga firmom automatyzować cyfrowe wdrażanie klientów i procesy eKY...