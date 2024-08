Oprogramowanie marketingowe oparte na koncie - Najpopularniejsze aplikacje - Belgia

LeadAngel

leadangel.com

Wczesny ptak zostaje sprzedany. Filtruj, dopasowuj i kieruj natychmiast do odpowiedniego sprzedawcy. Zamknij więcej transakcji. LeadAngel to platforma do zarządzania leadami B2B, obejmująca dopasowywanie i routing leadów do kont. Szybkie, niezawodne i konfigurowalne operacje współpracują z Salesforc...