Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do obsługi poczty bezpośredniej opartej na koncie umożliwia organizacjom wysyłanie spersonalizowanej poczty bezpośredniej lub prezentów do ważnych kontaktów w ramach określonych kont. To oprogramowanie pomaga firmom zwiększać widoczność marki na docelowych kontach i zwiększać współczynnik zaangażowania w przypadku tych konkretnych kont. Marketerzy mogą wykorzystać oprogramowanie do poczty bezpośredniej oparte na kontach, aby nawiązać kontakt z kontem, zanim zespoły sprzedaży bezpośrednio zwrócą się do kluczowych decydentów na tych kontach. To podejście to tylko jedna z potencjalnych metod realizacji strategii marketingowej opartej na kontach, obok innych metod, takich jak reklamy oparte na kontach oraz korzystanie z Internetu i treści opartych na kontach. Firmy mają możliwość elastycznego przyjęcia jednej lub kombinacji tych taktyk wykonawczych w zależności od swoich konkretnych celów i preferencji.