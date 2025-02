Oprogramowanie reklamowe oparte na koncie - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Propensity

Propensity to jedyna platforma marketingu opartego na kontach (ABM) stworzona dla małych zespołów zajmujących się rozwojem B2B. Ułatwiamy wykorzystanie danych dotyczących intencji do tworzenia list kont i kontaktów na rynku, podgrzewania tych kontaktów za pomocą wielokanałowych kampanii ABM i codziennego przekazywania listy wysoko wykwalifikowanych potencjalnych klientów do sprzedaży. Rezultatem jest zautomatyzowany, zawsze włączony silnik ABM, który generuje przepływ MQA i 5-krotnie większe zaangażowanie sprzedażowe w porównaniu z tradycyjnymi taktykami rozwoju B2B. Dlaczego skłonność? - Zbuduj grupę odbiorców w 5 minut, uruchom w <2 tygodnie - Nieograniczone tworzenie list kont z danymi dotyczącymi zamiarów - W pełni wzbogacone kontakty dla każdej listy kont - Cotygodniowa lista rozgrzanych kont i kontaktów do sprzedaży - Programowe reklamy displayowe - Dystrybucja marketingowych wiadomości e-mail - Dostęp do naszej biblioteki podręczników ABM - Generator treści AI - Cotygodniowe spotkanie z Propensity CSM - Integracje z Hubspot i Salesforce - Rekordowy czas ROI — 30 -180 dni w zależności od podręcznika Funkcje podstawowe Propensity: Biblioteka podręczników - Gotowe podręczniki zawierające od 30 do 90 dni Edytor podręczników — z łatwością edytuj każdą grę w wybranym przez użytkownika podręczniku. Kreator odbiorców — wykorzystuje dane dotyczące zamiarów na poziomie konta licencjonowanych stron trzecich, aby zrozumieć zainteresowania i zachowania kupujących wraz ze skłonnością do zakupu modeli wbudowanych w kręgi zakupowe — tworzenie i zarządzanie kontaktami docelowymi w oparciu o intencje na poziomie konta Channel Manager – Orkiestrowanie i aktywacja kampanii w wielu kanałach ABM Dashboard – Pomiar konta i analityka w celu ilościowego określenia wzrostu i wydajności Integracja z technologią marketingową i technologią sprzedaży