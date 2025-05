Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Academic Advising Software wspiera doradców zarówno w środowisku szkolnictwa wyższego, jak i K - 12, pomagając im w projektowaniu programów akademickich i prowadzenia studentów do ich przyszłych celów. Doradcy szkolni wykorzystują to oprogramowanie do tworzenia spersonalizowanych planów studiów i śledzenia postępów uczniów w zakresie wymagań ukończenia szkoły. Doradcy uczelni i uniwersytetów wykorzystują te narzędzia do poprawy zatrzymania studentów poprzez identyfikację tych, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy. Zazwyczaj akademickie oprogramowanie doradcze obejmuje funkcje, które upraszczają różne zadania dla doradców, takie jak planowanie spotkań, opracowywanie planów kursów, monitorowanie wyników akademickich za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego i wysyłanie powiadomień dla studentów zagrożonych. Ponadto narzędzia te oferują możliwości notatki, umożliwiając doradcom dokumentowanie spotkań, śledzenie postępów uczniów i planowanie następczych. Oprócz planowania akademickiego doradcy mogą również korzystać z tego oprogramowania, aby pomóc uczniom w ich długoterminowych aspiracjach, z narzędziami do planowania kariery, które dostosowują ich mocne strony z potencjalnymi ścieżkami kariery, a także funkcjami dopasowaniami do college'u, aby pomóc uczniom szkół średnich w znalezieniu odpowiednich uczelni i uniwersytetów.