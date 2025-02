Oprogramowanie do modelowania 3D - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me to platforma awatarów do obsługi wielu gier dla metaświata. Umożliwia utworzenie awatara 3D z selfie i używanie go w ponad 600 kompatybilnych aplikacjach i grach. Możesz odkrywać wirtualne światy w VRChat, dołączać do spotkań w MeetinVR lub przesyłać strumieniowo do swoich fanów za pomocą LIV – a wszystko to z Twoim osobistym awatarem, który reprezentuje Cię w wirtualnych światach. Każdy programista może zintegrować Ready Player Me ze swoimi aplikacjami i grami, korzystając z naszego bezpłatnego zestawu SDK z awatarami. Jest kompatybilny z Unity i Unreal Engine i działa świetnie na platformach internetowych, mobilnych i stacjonarnych.